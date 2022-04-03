Adidas не одобряет продажу Асенсио «Реалом»

По данным источника, спонсор мадридского «Реала» не желает, чтобы клуб расставался с вингером Марко Асенсио.

Adidas оказывает давление на президента «сливочных» с целью сохранить в клубе Марко Асенсио, контракт которого истекает в следующем году, заявляет El Nacional.

26-летний испанец был связан с возможным переходом в «Милан», «Ювентус» и «Арсенал», однако представители Adidas уверены, что Асенсио способен приносить пользу в Мадриде.

В нынешнем сезоне Марко Асенсио забил 10 голов в 34 поединках за «Реал» во всех соревнованиях.