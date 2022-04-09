Каземиро не забивал в течение сорока пяти матчей за «Реал»

В матче тридцать первого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимает дома «Хетафе», и уже в первом тайме фавориту удалось открыть счет. Но сделал это игрок, от которого определенно никто не ждет феерической результативности - бразилец Каземиро отличился на 38-й минуте, прервав серию из сорока пяти матчей, в ходе которых он никак не мог забить. За это время Каземиро нанес 46 ударов по воротам соперника, но цели достиг лишь сейчас.

Следить за событиями матча между мадридским «Реалом» и «Хетафе» можно по ссылке на онлайн-трансляцию на нашем сайте.