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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро не забивал в течение сорока пяти матчей за «Реал»

09 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Хетафе
окончен

В  матче тридцать первого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» принимает дома «Хетафе», и уже в первом тайме фавориту удалось открыть счет. Но сделал это игрок, от которого определенно никто не ждет феерической результативности - бразилец Каземиро отличился на 38-й минуте, прервав серию из сорока пяти матчей, в ходе которых он никак не мог забить. За это время Каземиро нанес 46 ударов по воротам соперника, но цели достиг лишь сейчас.

Следить за событиями матча между мадридским «Реалом» и «Хетафе» можно по ссылке на онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро
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окончен Мальорка 1:0 Атлетико М 4.30 3.20 2.00
окончен Вильярреал 1:1 Атлетик Б 2.35 3.25 3.25
окончен Реал Мадрид 2:0 Хетафе 1.40 4.60 9.00
10.04  15:00 Осасуна ... Алавес 1.85 3.55 4.60
10.04  17:15 Эспаньол ... Сельта 2.70 3.30 2.75
10.04  19:30 Эльче ... Реал Сосьедад 4.10 3.50 1.97
10.04  22:00 Леванте ... Барселона 6.20 4.80 1.50
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09 Апреля
23:57 · Испания. Ла Лига
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23:41 · Испания. Ла Лига
Каземиро не забивал в течение сорока пяти матчей за «Реал»
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