В «Барселоне» пришли к выводу, что их пути с нападающим Мемфисом Депаем расходятся. Футболист не собирается принимать участие в перестройке команды, так как он переходил в испанский гранд с более амбициозными целями, включая борьбу за золотые медали в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Что касается «сине-гранатовых», то руководство тоже не желает тратить столько денег на зарплату голландца при имеющихся финансовых проблемах. Согласно сведениям издания MSN, «Барселона» попытается продать Депая в январе.

Также клуб хочет перестраховаться и выручить за форварда гораздо больше денег, чем это будет возможно летом, потому что действующий контракт Депая истекает в середине 2023 года.