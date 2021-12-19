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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова продать Депая зимой слухи

19 Декабря 2021 • 23:13 Комментировать (1)
Севилья
...
Барселона
21.12 23:30

В «Барселоне» пришли к выводу, что их пути с нападающим Мемфисом Депаем расходятся. Футболист не собирается принимать участие в перестройке команды, так как он переходил в испанский гранд с более амбициозными целями, включая борьбу за золотые медали в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Что касается «сине-гранатовых», то руководство тоже не желает тратить столько денег на зарплату голландца при имеющихся финансовых проблемах. Согласно сведениям издания MSN, «Барселона» попытается продать Депая в январе.

Также клуб хочет перестраховаться и выручить за форварда гораздо больше денег, чем это будет возможно летом, потому что действующий контракт Депая истекает в середине 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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СЕВИЛЬЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Tavadi
19 Декабря 2021 в 23:32
в мю продайте
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