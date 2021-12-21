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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле до сих пор не ответил на последнее предложение «Барселоны» слухи

21 Декабря 2021 • 11:53 Комментировать
Севилья
...
Барселона
Через 10 ч. 38 мин.

«Барселона» рассчитывает сохранить в своих рядах Усмана Дембеле, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона. Впрочем, переговоры о новом трудовом соглашении далеки от завершения. Как сообщает Mundo Deportivo, Дембеле до сих пор не ответил на последнее предложение «Барселоны». Отмечается, что каталонский клуб на текущий момент сохраняет терпение, не желая давить на игрока.

Если Усман Дембеле не продлит контракт до конца года, то уже 1 января он получит право заключить представительный контракт с клубом не из Испании.

В сезоне 2021/2022 24-летний Усман Дембеле провёл за «Барселону» 7 матчей и отметился одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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