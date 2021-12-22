«Севилья» выстояла в меньшинстве против «Барселоны»

В центральном матче дня в Испании «Севилья» противостояла обновлённой «Барселоне» Хави. В середине первого тайма Рафа Мир убежал один на один с голкипером и пробил его, но из офсайда. Севильцы поймали соперника на хитрости, с углового выполнен прострел низом, и Алехандро Гомесу никто не помешал вколотить мяч в сетку. Соперник отыгрался также с корнера, только здесь Рональд Араухо замкнул подачу. На 64-й минуте у Жюля Кунде сдали нервы, и он бросил мяч в Жорди Альбу - глупейшее удаление. В концовке Гави головой не попал в створ в выгодной ситуации, а Усман Дембеле пробил в штангу. Итог - боевая ничья 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Алехандро 32'
|45' Араухо Рональд (1:1)
Буну Яссин • Кунде Жюль • 64'Фернандо Режес • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • Хордан Хоан • Делани Томас 35' 86' ( Аугустинссон Людвиг ( 86') • Ракитич Иван 70' ( Гудель Неманья ( 70') • Окампос Лукас • Мир Рафа 70' ( Эн-Несири Юссеф ( 70') • Гомес Алехандро 86' ( Хуанлу Санчес ( 86' ) 88'
Запасные: Ромеро Иван • Дмитрович Марко • Nacho Quintana • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Luismi Cruz • Сарсана Антонио
Тер Штеген Марк-Андре • Араухо Рональд • Пике Херард • Гарсия Эрик 72' ( Ленгле Клеман ( 72') • Альба Жорди • Де Йонг Френки 85' ( Де Йонг Люк ( 85') • Бускетс Серхио • 11'Гави • 77'Дембеле Усман • Ferran Jutgla 73' ( Гонсалес Нико ( 73') • Абдессамад Эззалзули 74'
Запасные: Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Ахомач Илиас • Мингеса Оскар • Коутиньо Филиппе • Санс Альваро
21 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Опять плюс Араухо, Нико.
Габи частые потери, Дембеле традиционно то в огня, то в полымя.
Абде сник и команда не играет на его фланг.
Жаль. Могли победить.
Бан пользователя