«Севилья» выстояла в меньшинстве против «Барселоны»

В центральном матче дня в Испании «Севилья» противостояла обновлённой «Барселоне» Хави. В середине первого тайма Рафа Мир убежал один на один с голкипером и пробил его, но из офсайда. Севильцы поймали соперника на хитрости, с углового выполнен прострел низом, и Алехандро Гомесу никто не помешал вколотить мяч в сетку. Соперник отыгрался также с корнера, только здесь Рональд Араухо замкнул подачу. На 64-й минуте у Жюля Кунде сдали нервы, и он бросил мяч в Жорди Альбу - глупейшее удаление. В концовке Гави головой не попал в створ в выгодной ситуации, а Усман Дембеле пробил в штангу. Итог - боевая ничья 1:1.