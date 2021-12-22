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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» выстояла в меньшинстве против «Барселоны»

22 Декабря 2021 • 01:32 Комментировать (2)
Севилья
1:1
Барселона
окончен

В центральном матче дня в Испании «Севилья» противостояла обновлённой «Барселоне» Хави. В середине первого тайма Рафа Мир убежал один на один с голкипером и пробил его, но из офсайда. Севильцы поймали соперника на хитрости, с углового выполнен прострел низом, и Алехандро Гомесу никто не помешал вколотить мяч в сетку. Соперник отыгрался также с корнера, только здесь Рональд Араухо замкнул подачу. На 64-й минуте у Жюля Кунде сдали нервы, и он бросил мяч в Жорди Альбу - глупейшее удаление. В концовке Гави головой не попал в створ в выгодной ситуации, а Усман Дембеле пробил в штангу. Итог - боевая ничья 1:1.

Протокол игры  
Севилья 1:1 Барселона
(1:0) Гомес Алехандро 32'    
    45' Араухо Рональд (1:1)
Буну Яссин Кунде Жюль   64' Фернандо Режес Карлос Диего Сантос Рекик Карим Хордан Хоан Делани Томас   35'   86' (Аугустинссон Людвиг (   86') Ракитич Иван   70' (Гудель Неманья (   70') Окампос Лукас Мир Рафа   70' (Эн-Несири Юссеф (   70') Гомес Алехандро   86' (Хуанлу Санчес (   86'   88')
Запасные: Ромеро Иван Дмитрович Марко Nacho Quintana Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Luismi Cruz Сарсана Антонио
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд Пике Херард Гарсия Эрик   72' (Ленгле Клеман (   72') Альба Жорди Де Йонг Френки   85' (Де Йонг Люк (   85') Бускетс Серхио   11' Гави   77' Дембеле Усман Ferran Jutgla   73' (Гонсалес Нико (   73') Абдессамад Эззалзули   74'
Запасные: Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Ахомач Илиас Мингеса Оскар Коутиньо Филиппе Санс Альваро
21 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
779
22 Декабря 2021 в 02:11
Севилья вроде бы облегчила задачу Барсе своим ослабленным составом и удалением, но нам не хватило мастерства и где то удачи.
Опять плюс Араухо, Нико.
Габи частые потери, Дембеле традиционно то в огня, то в полымя.
Абде сник и команда не играет на его фланг.
Жаль. Могли победить.
BESTJuventus10
22 Декабря 2021 в 02:01
скорее барса в большинстве устояла против севильи)
На Евро-Футболе:
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окончен Вильярреал 5:2 Алавес
окончен Севилья 1:1 Барселона
22.12  21:00 Гранада ... Атлетико М
22.12  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид
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«Севилья» выстояла в меньшинстве против «Барселоны» 2
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