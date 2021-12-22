«Барселона» установила рекорд сезона в Ла Лиге

Во вторник, 21 декабря, состоялся перенесенный матч четвертого тура чемпионата Испании между «Севильей» и каталонской «Барселоной». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Jose, подопечные Хави Эрнандеса нанесли 15 ударов по воротам андалусийцев в первом тайме. Это рекордный показатель для команд испанской Ла Лиги в нынешнем сезоне.

По итогам 18 туров чемпионата «сине-гранатовые» набрали 28 пунктов и располагаются лишь на седьмой позиции в турнирной таблице. Следующий поединок «Барселона» проведет на выезде против «Мальорки». Встреча запланирована на 2 января.