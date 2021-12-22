Тер Штеген провёл юбилейный матч за «Барселону»

Вчерашний поединок чемпионата Испании против «Севильи» (1:1) стал юбилейным для голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Вратарь провел 300-й матч в футболке «сине-гранатовых».

Напомним, что тер Штеген защищает цвета каталонского коллектива с 2014 года. Трудовое соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марк-Андре провел 16 матчей, в которых попустил 19 мячей.

После 18 туров Ла Лиги «Барселона» имеет в своем активе 28 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.