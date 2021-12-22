Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «В матче с «Севильей» была та «Барселона», которую хотят видеть болельщики»

22 Декабря 2021 • 08:37 Комментировать (1)
Севилья
1:1
Барселона
окончен

В перенесенном поединке Ла Лиги каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Севильей». Команды завершили матч вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Мне не нравится, что команда не выигрывает. В этом поединке «Барселона» должна была набрать три очка. Думаю, в этом матче болельщики увидели ту «Барселону», за которой хотели бы наблюдать в дальнейшем. Мы имели шансы для победы. Команда на верном пути», - цитирует специалиста газета Marca.

По итогам 18 туров «сине-гранатовые» занимают седьмое место в таблице чемпионата, а андалусийцы идут вторыми.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Декабря 2021 в 08:59
Кого он хочет обмануть??
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.12  21:00 Гранада ... Атлетико М
22.12  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Декабря
09:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Модричем при одном условии
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля»
08:37 · Испания. Ла Лига
Хави: «В матче с «Севильей» была та «Барселона», которую хотят видеть болельщики» 1
08:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил спад результативности Луиса Суареса
01:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выстояла в меньшинстве против «Барселоны» 6
21 Декабря
23:00 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Барселона» - 1:1 (закончен) 4
22:54 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» в концовке матча разгромил «Алавес»
22:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» зимой попытается подписать защитника «Барселоны» слухи
22:19 · Испания. Ла Лига
Ещё один лидер «Реала» сдал положительный тест на коронавирус
21:07 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Барселона» потеряла интерес к Кавани, клуб считает переход слишком трудным слухи
17:23 · Испания. Ла Лига
​Соперник «Зенита» «Бетис» объявил о продлении контракта с тренером
16:49 · Испания. Ла Лига
​В Испании назвали игрока, о котором «мечтает» Хави
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль хочет в «Севилью»
14:35 · Испания. Ла Лига
Азар может уйти из «Реала», но не зимой
14:25 · Испания. Ла Лига
​Ла Лига порекомендовала футболистам не принимать душ сразу после тренировки
Все новости
Рекомендуем