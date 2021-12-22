Хави: «В матче с «Севильей» была та «Барселона», которую хотят видеть болельщики»

В перенесенном поединке Ла Лиги каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Севильей». Команды завершили матч вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Мне не нравится, что команда не выигрывает. В этом поединке «Барселона» должна была набрать три очка. Думаю, в этом матче болельщики увидели ту «Барселону», за которой хотели бы наблюдать в дальнейшем. Мы имели шансы для победы. Команда на верном пути», - цитирует специалиста газета Marca.

По итогам 18 туров «сине-гранатовые» занимают седьмое место в таблице чемпионата, а андалусийцы идут вторыми.