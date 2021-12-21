Хави: «Севилья» - пример для «Барселоны» во всём»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о «Севилье» перед очным поединком в чемпионате Испании.

«Эта команда является одним из претендентов на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. «Севилья» - пример для нас. К тому же они являются нашим прямым конкурентом в Ла Лиге.

Если андалусийцы смогут одолеть нас, то сократят отставание от «Реала» и станут одним из фаворитов чемпионата», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Матч состоится в Севилье сегодня, 21 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.