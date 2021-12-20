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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лопетеги: «Барселона» - очень мощная команда»

20 Декабря 2021 • 16:18 Комментировать
Севилья
...
Барселона
21.12 23:30

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги дал комментарий перед матчем испанской Ла Лиги против «Барселоны».

«После игры с «Атлетико» (победа «Севильи» 2:1 – прим.) нас ждёт ещё одна сложная игра, даже более сложная. Мы сыграем против одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время. У них очень хорошая молодёжь, плюс у них есть очевидный тренерский талант Хави. «Барселона» - очень мощная команда, с которой мы мечтаем конкурировать. Посмотрим, как мы справимся», - слова Лопетеги передаёт Mundo Deportivo.

Матч Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной» стартует 21 декабря в 23:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Хулен Лопетеги
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