Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»

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02 Мая 2021, 23:51,
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Воскресным вечером «Барселона» в отсутствие на бровке дисквалифицированного Кумана пыталась догнать мадридский «Реал» через победу над «Валенсией».
|(1:0) Габриэль Паулиста 50'
|57' Месси Лионель (1:1)
|63' Гризманн Антуан (1:2)
|69' Месси Лионель (1:3)
|(2:3) Солер Карлос 83'
По старой памяти матч «Валенсии» и «Барселоны» смотрелся как центральный в 34-м туре Ла Лиги. «Летучие мыши» сейчас далеко не те, которые в первой половине нулевых по два раза брали внутреннее чемпионство и играли в финале Лиги чемпионов. Да что там – «оранжевые» подошли к отчётному матчу, занимая глубокое четырнадцатое место в таблице Примеры.
Что касается «Барселоны», то для неё сезон получается специфическим. В начале чемпионата казалось, что за чемпионство она уже не поборется, а потом наступил момент, когда щедрый мадридский «Атлетико» подарил «блаугране» лидерство по потерянным баллам. Однако каталонцы тоже сыграли в поддавки, уступив дома в перенесённом матче «Гранаде». В общем, в случае победы над «Валенсией» каталонцы подобрались бы к «Атлетико» на расстояние двух очков перед очным сражением, запланированным на следующую субботу.
Первый тайм прошёл под знаменем позиционных барселонских атак. Моментов было не так много. В дебюте Педри просто не попал в правый угол со средней дистанции, а на двенадцатой минуте Силлессен потащил замыкание от Араухо подачи со штрафного. На 31-й минуте Месси, словно Роналду, не использовал возможность со штрафного, пульнув чуть выше девятки. Парочка полумоментов возникла в середине тайма и у «Валенсии». Гайя пробил из штрафной низом рядом с правой штангой, а через несколько минут скинул мяч на полукруг Рачичу, с чьим плотным выстрелом справился Тер Штеген.
В начале второго тайма «Валенсия» подавила «Барселону». Гуэдеш не переиграл в острой ситуации Тер Штегена, зато подачу Солера с углового на дальней штанге свободно замкнул Паулиста. Тер Штеген не смог ему помешать, так как застрял в междусобойчике с Корреа и Педри, но ВАР-ассистенты убедили главного арбитра, что нарушения там не было (1:0). Плюс Гуэдеш нашёл вырезной передачей на правом полуфланге Корреа, и тот в падении засадил мяч выше створа.
Впрочем, долго сохранять качество «летучие мыши» не смогли, и каталонцы за десять с небольшим минут провели целых три мяча. Лато после подачи соперника откровенно сыграл рукой в своей штрафной, не допустив мяч до Де Йонга. Месси пробил с пенальти в левый нижний угол – Силлессен парировал. Однако Лео затем всё же загнал мяч в створ на добивании после прострела Бускетса с рикошетом и удара Педри (1:1). Вскоре Гризманн тоже результативно сработал на добивании – вслед за ударом головой Де Йонга, тогда как Месси послал мяч в сетку со штрафного рикошетом от правой штанги (1:2 и 1:3).
«Сине-гранатовые» продолжали атаковать и убаюкались. Судья не поставил в ворота хозяев второй пенальти за неумышленную игру рукой, а вернул игре интригу замечательный дальний выстрел Солера в область левой девятки (2:3). После этого «Валенсия» ситуативно захватила мяч и территорию, но ни одного опасного момента не создала.Денис Черышев так и не появился на поле со скамейки, а «Барселона» перед важнейшим матчем с мадридским «Атлетико» отстаёт от лидирующих «матрасников» на два очка, имея поровну баллов с «Реалом».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Валенсия, Чемпионат Испании, Ла Лига, Примера
Довольно насыщенный второй тайм на фоне сухой первой половины игры. Барса показала в этот раз более сильную и результативную игру, чем с Гранадой и выиграла заслуженно у Валенсии. Вот что им мешало так же играть в прошлом туре? Любят каталонцы создавать себе проблемы. Пока сохраняются шансы, будем верить в чемпионство Барселоны, благо что вероятность еще сохраняется.
Трудно представить что было бы, если бы Месси не сломал судьбу Барсы затолкав не забитый им пенальти.
А потом, пока судьба ещё 10 минут охреневала от наглости, Барса затолкала ещё и увенчала идеальным ударом Месси со штрафного.
Правда, опомнилась судьбинушка позднее и занялась добычей ничьи, но сил у Валенсии не осталось.
В свете вышесказанного выскажу предположение, что наш г.вно футбол это расплата за Гранаду. Не может команда уровня Барсы профукивать практически вручённый футбольным богом самый важный титул сезона. Вот и бьёмся теперь не только с соперником, а и с невезухой и с тем, что не получается ничего чуть ли не у всех.
прикол в том ещё, что Гранада сегодня продула Кадису. уровень Барсы, блин...
вот уж точно - с проблемами! как Тахир правильно отметил, в обороне ужас что творится. Ленгле по моему мнению потерял уверенность в игре и косячит просто регулярно. спокойно бежал рядом с нападающим, когда тот готовился бить по воротам. в середине получше конечно, а в нападении снова куча нереализованных моментов, особенно в персов тайме. во втором отскоки были на стороне Барсы. Месси не забил пенальти - уже становится обычным явлением. но всё равно забил два. Де Йонг был очень полезен впереди, Гризманн хорош, Альба тоже. Дест сыграл не лучшим образом, как и в последних матчах. Педри тоже нужно удар подрихтовать.
с проблемами, но выиграли. надежда есть, нужно биться до конца! всех cules - с непростой победой!
С победой, pol-black!
После первого пропущенного хотел выключить.
с победой! достаточно быстро ответный барсы забили всё же )))
Да, если бы с ответным повременили ещё минут 10, то сейчас бы уже закончили сезон.
ну а чо! слили бы матрасам и сделали бы их чемпионами. нормальный расклад )))
В целом победу Барселона заслужили, но игра в защите просто хреновейшая. Что первый гол - один человек стоит перед пустыми воротами, что во втором - никто не мешал Солеру. И, конечно, странная болезнь Месси - не забивать пенальти, что-то в этом году очень много не забито пеналей. Но есть три очка - и это возвращает надежду на ЧЕМПИОНСТВО. ЭТО немного ВДОХНОВЛЯЕТ!