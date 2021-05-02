Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»

Воскресным вечером «Барселона» в отсутствие на бровке дисквалифицированного Кумана пыталась догнать мадридский «Реал» через победу над «Валенсией».

По старой памяти матч «Валенсии» и «Барселоны» смотрелся как центральный в 34-м туре Ла Лиги. «Летучие мыши» сейчас далеко не те, которые в первой половине нулевых по два раза брали внутреннее чемпионство и играли в финале Лиги чемпионов. Да что там – «оранжевые» подошли к отчётному матчу, занимая глубокое четырнадцатое место в таблице Примеры.

Что касается «Барселоны», то для неё сезон получается специфическим. В начале чемпионата казалось, что за чемпионство она уже не поборется, а потом наступил момент, когда щедрый мадридский «Атлетико» подарил «блаугране» лидерство по потерянным баллам. Однако каталонцы тоже сыграли в поддавки, уступив дома в перенесённом матче «Гранаде». В общем, в случае победы над «Валенсией» каталонцы подобрались бы к «Атлетико» на расстояние двух очков перед очным сражением, запланированным на следующую субботу.

Первый тайм прошёл под знаменем позиционных барселонских атак. Моментов было не так много. В дебюте Педри просто не попал в правый угол со средней дистанции, а на двенадцатой минуте Силлессен потащил замыкание от Араухо подачи со штрафного. На 31-й минуте Месси, словно Роналду, не использовал возможность со штрафного, пульнув чуть выше девятки. Парочка полумоментов возникла в середине тайма и у «Валенсии». Гайя пробил из штрафной низом рядом с правой штангой, а через несколько минут скинул мяч на полукруг Рачичу, с чьим плотным выстрелом справился Тер Штеген.

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В начале второго тайма «Валенсия» подавила «Барселону». Гуэдеш не переиграл в острой ситуации Тер Штегена, зато подачу Солера с углового на дальней штанге свободно замкнул Паулиста. Тер Штеген не смог ему помешать, так как застрял в междусобойчике с Корреа и Педри, но ВАР-ассистенты убедили главного арбитра, что нарушения там не было (1:0). Плюс Гуэдеш нашёл вырезной передачей на правом полуфланге Корреа, и тот в падении засадил мяч выше створа.

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Впрочем, долго сохранять качество «летучие мыши» не смогли, и каталонцы за десять с небольшим минут провели целых три мяча. Лато после подачи соперника откровенно сыграл рукой в своей штрафной, не допустив мяч до Де Йонга. Месси пробил с пенальти в левый нижний угол – Силлессен парировал. Однако Лео затем всё же загнал мяч в створ на добивании после прострела Бускетса с рикошетом и удара Педри (1:1). Вскоре Гризманн тоже результативно сработал на добивании – вслед за ударом головой Де Йонга, тогда как Месси послал мяч в сетку со штрафного рикошетом от правой штанги (1:2 и 1:3).

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«Сине-гранатовые» продолжали атаковать и убаюкались. Судья не поставил в ворота хозяев второй пенальти за неумышленную игру рукой, а вернул игре интригу замечательный дальний выстрел Солера в область левой девятки (2:3). После этого «Валенсия» ситуативно захватила мяч и территорию, но ни одного опасного момента не создала.Денис Черышев так и не появился на поле со скамейки, а «Барселона» перед важнейшим матчем с мадридским «Атлетико» отстаёт от лидирующих «матрасников» на два очка, имея поровну баллов с «Реалом».

Кирилл Иванцов