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Бутсы Месси, в которых был побит рекорд Пеле, продали за рекордные 150 тысяч евро

30 Апреля 2021, 20:54,

В текущем сезоне пали два рекорда Пеле. Криштиану Роналду наколотил больше голов за свою карьеру, чем в свое время «Король футбола», а Лионель Месси улучшил достижение Пеле по количеству результативных ударов в составе одной команды. Это случилось 22 декабря прошлого года в поединке против «Вальядолида» (644-й гола за «сине-гранатовых»).

Лионель Месси принял решение выставить на аукцион бутсы, в которых проводил тот памятный матч. Аукцион Christie’s продал обувь за 144 тысячи есть, что является рекордом по стоимости подобных лотов в мире. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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