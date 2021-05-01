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​«Барселона» обжалует дисквалификацию Кумана

01 Мая 2021, 18:09,

«Барселона» подаст апелляцию на решение о двухматчевой дисквалификации Рональда Кумана. Арбитр показал тренеру каталонской команды красную карточку по ходу матча против «Гранады» за фразу «Ну и тип» в адрес четвёртого рефери.

«Мы подадим апелляцию, потому что я считаю наказание чрезмерным. Если действительно оскорбить арбитра, вас дисквалифицируют на двадцать матчей. Мы собираемся обжаловать решение», - сказал Куман во время пресс-конференции.

В воскресенье, второго мая, «Барселона» проведёт гостевой поединок против «Валенсии». Игра стартует в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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