Болельщики «Барселоны» будут рады продаже Коутиньо в другой клуб

Полузащитник Филиппе Коутиньо стал главным разочарованием последних лет для болельщиков «Барселоны». Экс-лидер «Ливерпуля» не проявил себя должным образом на «Камп Ноу», хотя за него пришлось выложить «красным» 135 млн евро, и это не считая различных бонусов и заработной платы игрока. После возвращения из аренды в «Баварию» бразилец сыграл 14 матчей, в которых забил два гола, а в данный момент лечит травмированное колено.

В связи с интересом к Коутиньо со стороны «Эвертона», который предлагает 40 млн евро, El Mundo Deportivo провел опрос болельщиков «Барселоны». 89,2% респондентов выступают за проведение подобного трансфера.