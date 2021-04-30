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Болельщики «Барселоны» будут рады продаже Коутиньо в другой клуб

30 Апреля 2021, 21:05,

Полузащитник Филиппе Коутиньо стал главным разочарованием последних лет для болельщиков «Барселоны». Экс-лидер «Ливерпуля» не проявил себя должным образом на «Камп Ноу», хотя за него пришлось выложить «красным» 135 млн евро, и это не считая различных бонусов и заработной платы игрока. После возвращения из аренды в «Баварию» бразилец сыграл 14 матчей, в которых забил два гола, а в данный момент лечит травмированное колено.

В связи с интересом к Коутиньо со стороны «Эвертона», который предлагает 40 млн евро, El Mundo Deportivo провел опрос болельщиков «Барселоны». 89,2% респондентов выступают за проведение подобного трансфера.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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