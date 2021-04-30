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«Барселона» продлила контракт с Мингесой

30 Апреля 2021, 16:18,

«Барселона» продлила контракт с защитником Оскаром Мингесой.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, новое соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года, в контракте прописана сумма отступных, равная ста миллионам евро.

21-лентий испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне Ла Лиги Мингеса сыграл двадцать четыре матча за «сине-гранатовых», забил два гола и отдал две голевые передачи.

В воскресенье, второго мая, «Барселоне» предстоит сыграть на выезде против «Валенсии», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Оскар Мингеса
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