Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Примере.

«Мы выступаем в сильном чемпионате. За титул сражаются несколько команд, между которыми разница всего в три балла. Это доказывает, что Примера является очень сильной лигой.

Уверен, если мы выиграем пять поединков, то станем чемпионами. Борьба только начинается» - приводит слова голландского тренера газета Marca.

По итогам 33-х туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают второе место, отставая от лидирующего «Атлетико» на два балла. Следующий матч «Барселона» сыграет против «Валенсии» второго мая.