«Валенсия» объявила об отставке Грасии

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03 Мая 2021, 13:25,
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«Валенсия» осталась без главного тренера, об этом рапортует пресс-служба клуба. Пост наставника команды покинул Хави Грасия.
«Летучие мыши» поблагодарили специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес.
Напомним, что Грасия был назначен наставником «Валенсии» летом прошлого года.
После 34-х туров чемпионата Испании «летучие мыши» набрали 36 очков и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда на своем поле потерпела поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 2:3.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Хави Грасия