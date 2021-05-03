Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Валенсия» объявила об отставке Грасии

03 Мая 2021, 13:25,

«Валенсия» осталась без главного тренера, об этом рапортует пресс-служба клуба. Пост наставника команды покинул Хави Грасия.

«Летучие мыши» поблагодарили специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес.

Напомним, что Грасия был назначен наставником «Валенсии» летом прошлого года.

После 34-х туров чемпионата Испании «летучие мыши» набрали 36 очков и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда на своем поле потерпела поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 2:3.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Хави Грасия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола