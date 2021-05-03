«Валенсия» объявила об отставке Грасии

«Валенсия» осталась без главного тренера, об этом рапортует пресс-служба клуба. Пост наставника команды покинул Хави Грасия.

«Летучие мыши» поблагодарили специалиста за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес.

Напомним, что Грасия был назначен наставником «Валенсии» летом прошлого года.

После 34-х туров чемпионата Испании «летучие мыши» набрали 36 очков и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда на своем поле потерпела поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 2:3.