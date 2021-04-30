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Куман в восторге от работы Гвардиолы

30 Апреля 2021, 23:50,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил восхищение работой наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. «Горожане» в ближайшие дни выиграют титул АПЛ, а также являются фаворитом в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

- Я счастлив, что у него всё получается. Все его команды играют в отличный футбол, и он делает то же самое с «Сити». Хотя в свое время в «Барселоне» у него была даже более успешная команда. Я считаю, что тот коллектив не мог бы добиться большего, чем сделал. Но мы также играем в привлекательный футбол и задействуем многих молодых футболистов. Мы работаем, но пока не достигли того уровня, - заявил Куман De Telegraaf.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
01 Мая 2021, 00:30

А твое место на трибуне... Там теперь сиди и не пи..ди... Хе-хе..

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