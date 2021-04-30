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«Манчестер Сити» включился в борьбу за вингера «Лидса», им интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

30 Апреля 2021, 16:55,

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас интересен одному из сильнейших клубов мира.

Как сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», в борьбу за бразильского вингера вступил «Манчестер Сити». За Рафиньей по-прежнему следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Отмечается, что конкретики пока нет, потому что «Лидс» очень хочет удержать футболиста.

24-летний Рафинья сыграл тридцать четыре матча за «Лидс» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость бразильца оценивается в двадцать пять миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Лидс, Рафинья Диас
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