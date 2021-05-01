Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» и почти стал чемпионом

01 Мая 2021, 16:30,

«Манчестер Сити» сделал ещё один шаг к золотым медалям, в матче 34-го тура АПЛ на выезде одолев «Кристал Пэлас». «Горожане» доминировали на протяжении всей игры и реализовали два момента. В начале второго тайма Серхио Агуэро открыл счет, а спустя две минуты Ферран Торрес с линии штрафной его удвоил.

Отрыв «Сити» от второго места вырос до 13 очков, и в случае неудачи «МЮ» в матче с «Ливерпулем», в воскресенье команда Хосепа Гвардиолы может завоевать золото.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
    57' Агуэро Серхио (0:1)
    59' Торрес Ферран (0:2)
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку   81' Данн Скотт Митчелл Тайрик Ридевальд Жайро   59' (Шлупп Джеффри (   59') Миливоевич Лука   49' Эзе Эберечи Таунсенд Андрос   82' (Айю Джордан (   82') Бентеке Кристиан   67' (Матета Жан-Филипп (   67') Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши Кэхилл Гари Батлэнд Джек Келли Мартин Маккарти Джеймс Ван Анхольт Патрик
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Аке Натан Лапорт Эмерик Менди Бенжамен Торрес Ферран Фернандиньо Фернандо   67' (Зинченко Александр (   67') Родри Эрнандес Стерлинг Рахим Жезус Габриэль Агуэро Серхио
Запасные: Уокер Кайл Силва Бернарду Фоден Фил Диаш Рубен Марез Рияд Стеффен Закари Гюндоган Илкай Де Брёйне Кевин
01 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Кристал Пэлас
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Комментарии (3)
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2
Misha_diablo_football
01 Мая 2021, 18:15

Победа добыта малыми силами, чемпионство в кармане, осталось только взять остальные кубки (ЛЧ*, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы*, КЧМ*)...
* - финалы кубковых турниров которых Сити ещё не достиг.

2
odessa83234
01 Мая 2021, 17:22

Только два полевых игрока остались с предыдущего стартового состава (матча ЛЧ), отдых под конец сезона - это хорошо.
Эффектный гол от Агуэро, раз ...надцать мимо от Стерлинга, непонятные полуобрезные передачи (через центр) от Канселу (играл с правого фланга), Ферран как всегда прагматичен (без понтов)...
А в целом, "хрустальные" сыграли очень слабо, с первых минут и до конца матча только один вопрос оставался без ответа: "Сколько игроки МС на(за)бьют в ворота КП?".

2
ингерман
01 Мая 2021, 17:14

ай молодцы робяты, порадовали!

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