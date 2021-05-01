«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» и почти стал чемпионом

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01 Мая 2021, 16:30,
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«Манчестер Сити» сделал ещё один шаг к золотым медалям, в матче 34-го тура АПЛ на выезде одолев «Кристал Пэлас». «Горожане» доминировали на протяжении всей игры и реализовали два момента. В начале второго тайма Серхио Агуэро открыл счет, а спустя две минуты Ферран Торрес с линии штрафной его удвоил.
Отрыв «Сити» от второго места вырос до 13 очков, и в случае неудачи «МЮ» в матче с «Ливерпулем», в воскресенье команда Хосепа Гвардиолы может завоевать золото.
Протокол игры
|57' Агуэро Серхио (0:1)
|59' Торрес Ферран (0:2)
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • 81'Данн Скотт • Митчелл Тайрик • Ридевальд Жайро 59' ( Шлупп Джеффри ( 59') • Миливоевич Лука • 49'Эзе Эберечи • Таунсенд Андрос 82' ( Айю Джордан ( 82') • Бентеке Кристиан 67' ( Матета Жан-Филипп ( 67') • Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши • Кэхилл Гари • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Маккарти Джеймс • Ван Анхольт Патрик
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Аке Натан • Лапорт Эмерик • Менди Бенжамен • Торрес Ферран • Фернандиньо Фернандо 67' ( Зинченко Александр ( 67') • Родри Эрнандес • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Агуэро Серхио
Запасные: Уокер Кайл • Силва Бернарду • Фоден Фил • Диаш Рубен • Марез Рияд • Стеффен Закари • Гюндоган Илкай • Де Брёйне Кевин
01 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Кристал Пэлас
Победа добыта малыми силами, чемпионство в кармане, осталось только взять остальные кубки (ЛЧ*, Суперкубок Англии, Суперкубок Европы*, КЧМ*)...
* - финалы кубковых турниров которых Сити ещё не достиг.
Только два полевых игрока остались с предыдущего стартового состава (матча ЛЧ), отдых под конец сезона - это хорошо.
Эффектный гол от Агуэро, раз ...надцать мимо от Стерлинга, непонятные полуобрезные передачи (через центр) от Канселу (играл с правого фланга), Ферран как всегда прагматичен (без понтов)...
А в целом, "хрустальные" сыграли очень слабо, с первых минут и до конца матча только один вопрос оставался без ответа: "Сколько игроки МС на(за)бьют в ворота КП?".
ай молодцы робяты, порадовали!