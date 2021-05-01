«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» и почти стал чемпионом

«Манчестер Сити» сделал ещё один шаг к золотым медалям, в матче 34-го тура АПЛ на выезде одолев «Кристал Пэлас». «Горожане» доминировали на протяжении всей игры и реализовали два момента. В начале второго тайма Серхио Агуэро открыл счет, а спустя две минуты Ферран Торрес с линии штрафной его удвоил.

Отрыв «Сити» от второго места вырос до 13 очков, и в случае неудачи «МЮ» в матче с «Ливерпулем», в воскресенье команда Хосепа Гвардиолы может завоевать золото.