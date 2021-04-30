Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола назвал единственный секрет успеха

30 Апреля 2021, 21:35,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил с журналистами о секрете успеха его команды, которая близка к золоту АПЛ и выходу в финал Лиги чемпионов.

- Единственный секрет - качество игроков в нашем распоряжении. Они понимают, что мы хотим делать, и немедленно принимают наши идеи на поле, потому что они умные и хорошие, - заявил испанец на пресс-конференции.

- Нужно признать, мне нравятся футболисты, которые умеют держать мяч. Это один из главных параметров. Контроль мяча - лучший способ обороны, и игрокам нужно уметь сохранять мяч в самых сложных ситуациях, - добавил Гвардиола.

«Манчестер Сити» может оформить чемпионский титул уже в воскресенье.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола