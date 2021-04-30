Гвардиола назвал единственный секрет успеха

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил с журналистами о секрете успеха его команды, которая близка к золоту АПЛ и выходу в финал Лиги чемпионов.

- Единственный секрет - качество игроков в нашем распоряжении. Они понимают, что мы хотим делать, и немедленно принимают наши идеи на поле, потому что они умные и хорошие, - заявил испанец на пресс-конференции.

- Нужно признать, мне нравятся футболисты, которые умеют держать мяч. Это один из главных параметров. Контроль мяча - лучший способ обороны, и игрокам нужно уметь сохранять мяч в самых сложных ситуациях, - добавил Гвардиола.

«Манчестер Сити» может оформить чемпионский титул уже в воскресенье.