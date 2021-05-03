Лапорта: «Верю в чемпионство, нам нужно победить в четырех оставшихся матчах»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонскому клубу по силам стать чемпионом.

«До игры с «Валенсией» я говорил, что мы станем чемпионами, если победим во всех оставшихся матчах, теперь осталось выиграть на одну встречу меньше. Я верю в команду.

Игра Месси в матче с «Валенсией»? Не только Лео сыграл здорово, но и вся команда», - цитирует Лапорта Marca.

После тридцати четырёх туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от мадридского «Атлетико» на два зачетных балла, на втором месте расположился «Реал», опережающий «каталонцев» лишь по дополнительным показателям.