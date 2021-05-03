Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Месси забил 50-й гол со штрафного за «Барселону»

03 Мая 2021, 09:17,

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами во вчерашнем поединке 34-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:2.

Один из мячей аргентинский форвард забил со штрафного. Этот мяч стал для Лионеля 50-м со стандартного положения в составе «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний футболист провел 32 встречи, записав на свой счет 28 забитых мячей (три - с пенальти) и девять результативных передач.

По итогам 34-х туров Примеры «Барселона» набрала 74 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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