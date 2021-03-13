​Рамос попал в стартовый состав «Реала» - он не играл два месяца

Серхио Рамос в последний раз выходил на поле четырнадцатого января. В этот день капитан «Реала» травмировался в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Ожидалось, что Рамос вернётся в строй уже в апреле, но защитник сумел восстановиться на месяц раньше. Серхио был включён в стартовый состав «сливочных» на субботний матч против «Эльче».

Другой восстановившийся игрок «Реала» - Эден Азар – начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Реалом» и «Эльче» стартует в 18:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.