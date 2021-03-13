«Реал» лишь в компенсированное время переиграл аутсайдера

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13 Марта 2021, 20:09,
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По итогам матча 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» мадридский «Реал» едва не продлил ничейную серию до трёх поединков. Первый тайм был не очень событийным, а после перерыва гости ответили опасной контратакой, которая завершилась первым угловым, и с этой подачи Даниэль Кальво пробил головой под перекладину. Мадридцы прилично добавили и в заключительной трети создали моментов на несколько матчей вперед. Многие попытки были минимально неточными, а голевым стал навес с угла поля на Карима Бензема - 1:1. Лишь на 90-й минуте мадридцы вырвали победу, когда все тот же Бензема с линии штрафной поразил цель. «Реал» остается в чемпионской гонке, до лидера 5 очков.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:1
|Эльче
|61' Кальво Даниэль (0:1)
|(1:1) Бензема Карим 73'
|(2:1) Бензема Карим 90'
Куртуа Тибо • Варан Рафаэль • Рамос Серхио 61' ( Родриго ( 61') • Начо Игнасио • Каземиро Карлос • Васкес Лукас • Вальверде Федерико 62' ( Кроос Тони ( 62') • Иско Аларкон 62' ( Модрич Лука ( 62') • Менди Ферлан • Бензема Карим • 37'Винисиус Жуниор 75' ( Азар Эден ( 75')
Запасные: Альтубе Диего • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Дуро Уго • Асенсио Марко
Бадия Эдгар • Барраган Антонио 36' ( Сифу ( 36') • Кальво Даниэль • Верду Гонсало • Мохика Хоан • Моренте Тете 75' ( Мфулу Оменуке ( 75') • Гутьеррес Хосе 87' ( Хосема ( 87') • Марконе Иван • Фидель Чавес 87' ( Диего Гонсалес VII ( 87') • Каррильо Гидо • 69'Бое Лукас 75' ( Фернандес Хосан ( 75')
Запасные: Нино Хуан • Луисми Луис • Андреу Ллуис • Родригес Виктор II • Паласиос Элибельтон • Милья Пере • Гассанига Пауло
13 марта. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Эльче
немного Эльче не дотерпели. а за фол Рамоса можно было и пенальти в ворота Куртуа поставить.
как только ЗЗ начинает играть в стратега , сразу на экране появляется что то жутко мохнатое , я как увидел состав понял что снова будет валидольный матч , ну кто так делает ??? ну раз ты считаешь что команда может играть без нескольких основных игроков , либо ты решил дать им отдохнуть , ну выпусти состав который может делать разницу , а потом уже меняй их , хоть со второй минуты матча... отскочили , а радость болельщиков Барсы и отлетов я прям уже ощущал )) с победой ...
что то жутко мохнатое - это борода мудреца что ли?)) или?
или )))
радости не случилось. а так - с победой тебя! мадрид в гонке.
спасибо ))) как говорит мой тезка Измайлов лЮчшая девятка в мире сделал свое дело , ну а так то матч ни очем , особенно первый тайм , резво отбегали как кони без бошки по полю
Сердце Реала, легенда Реала - Карим! Бензема!)))
сердце перЦа, легенда и земеля Зидана - карим бревнема!))) рас год и палка стреляет
ай бенз по сравнению со многими - топчег.. )))
Думал будет такой заголовок "Соперник Аталанты-без Миранчука лишь в компенсированное время переиграл аутсайдера"
А можно ещё так-" почти дышащая в спину Валенсия с Черышевым мотивировала Реал на победу"
почти дышащая в спину Валенсия с Черышевым мотивировала соперника Аталанты-без миранчука на победу"
Однако опять отскок. И с кем играли? С грозной и мощной Эльче))) Бензема не смотря на забитые 2 мяча всеравно дно!!!
Желаю Аталанте-без миранчука забить в начале игры 2 мяча, посмотрю как Реал будет отыгратся.
Боюсь аутсайдером в этом матче были хозяева
даже в Испании, оказываеца, есть автобусы)..
давайте, похейтьте Каримку)) как не включу матч Реала, когда он здоров, мужик грызёт поле, цепляется за каждый мяч, забивает рабочие мячи... сказка, а не форвард! вам бы - сливкам - Марсьяля купить шоле)
Та там целый автобусный парк)))
желаю , что бы МЮ купил его летом)) забивает рабочие мячи...мля ...а кому он забивает? С каким соперником мучаются и отскакивают? И сколько моментов и мячей он за игру теряет, это не в счет?
Однако, уверяю, что по сравнению с Марсиалем - он очень крут)
Не спорю, но и Реал не Эльче какой то, что бы всяких марсялей покупать, хоть и есть такие в Реале (ато и хуже) в роже винисиуса
Винисиус и Дембеле - пара топов мечты) оле-оле-оле!))
Оказывается из бревна может получится палочка-выручалочка, Реал снова в борьбе за чемпионство...