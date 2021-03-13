«Реал» лишь в компенсированное время переиграл аутсайдера

По итогам матча 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» мадридский «Реал» едва не продлил ничейную серию до трёх поединков. Первый тайм был не очень событийным, а после перерыва гости ответили опасной контратакой, которая завершилась первым угловым, и с этой подачи Даниэль Кальво пробил головой под перекладину. Мадридцы прилично добавили и в заключительной трети создали моментов на несколько матчей вперед. Многие попытки были минимально неточными, а голевым стал навес с угла поля на Карима Бензема - 1:1. Лишь на 90-й минуте мадридцы вырвали победу, когда все тот же Бензема с линии штрафной поразил цель. «Реал» остается в чемпионской гонке, до лидера 5 очков.