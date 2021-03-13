Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» лишь в компенсированное время переиграл аутсайдера

13 Марта 2021, 20:09,

По итогам матча 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» мадридский «Реал» едва не продлил ничейную серию до трёх поединков. Первый тайм был не очень событийным, а после перерыва гости ответили опасной контратакой, которая завершилась первым угловым, и с этой подачи Даниэль Кальво пробил головой под перекладину. Мадридцы прилично добавили и в заключительной трети создали моментов на несколько матчей вперед. Многие попытки были минимально неточными, а голевым стал навес с угла поля на Карима Бензема - 1:1. Лишь на 90-й минуте мадридцы вырвали победу, когда все тот же Бензема с линии штрафной поразил цель. «Реал» остается в чемпионской гонке, до лидера 5 очков.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:1 Эльче
    61' Кальво Даниэль (0:1)
(1:1) Бензема Карим 73'    
(2:1) Бензема Карим 90'    
Куртуа Тибо Варан Рафаэль Рамос Серхио   61' (Родриго (   61') Начо Игнасио Каземиро Карлос Васкес Лукас Вальверде Федерико   62' (Кроос Тони (   62') Иско Аларкон   62' (Модрич Лука (   62') Менди Ферлан Бензема Карим   37' Винисиус Жуниор   75' (Азар Эден (   75')
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Милитао Эдер Дуро Уго Асенсио Марко
Бадия Эдгар Барраган Антонио   36' (Сифу (   36') Кальво Даниэль Верду Гонсало Мохика Хоан Моренте Тете   75' (Мфулу Оменуке (   75') Гутьеррес Хосе   87' (Хосема (   87') Марконе Иван Фидель Чавес   87' (Диего Гонсалес VII (   87') Каррильо Гидо   69' Бое Лукас   75' (Фернандес Хосан (   75')
Запасные: Нино Хуан Луисми Луис Андреу Ллуис Родригес Виктор II Паласиос Элибельтон Милья Пере Гассанига Пауло
13 марта. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Эльче
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Комментарии (21)
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0
pol-black
13 Марта 2021, 20:25

немного Эльче не дотерпели. а за фол Рамоса можно было и пенальти в ворота Куртуа поставить.

0
ARTUR
13 Марта 2021, 20:20

как только ЗЗ начинает играть в стратега , сразу на экране появляется что то жутко мохнатое , я как увидел состав понял что снова будет валидольный матч , ну кто так делает ??? ну раз ты считаешь что команда может играть без нескольких основных игроков , либо ты решил дать им отдохнуть , ну выпусти состав который может делать разницу , а потом уже меняй их , хоть со второй минуты матча... отскочили , а радость болельщиков Барсы и отлетов я прям уже ощущал )) с победой ...

0
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 20:49

что то жутко мохнатое - это борода мудреца что ли?)) или?

0
ARTUR
13 Марта 2021, 21:02

или )))

1
pol-black
13 Марта 2021, 20:26

радости не случилось. а так - с победой тебя! мадрид в гонке.

0
ARTUR
13 Марта 2021, 20:28

спасибо ))) как говорит мой тезка Измайлов лЮчшая девятка в мире сделал свое дело , ну а так то матч ни очем , особенно первый тайм , резво отбегали как кони без бошки по полю

3
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 20:17

Сердце Реала, легенда Реала - Карим! Бензема!)))

0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 20:19

сердце перЦа, легенда и земеля Зидана - карим бревнема!))) рас год и палка стреляет

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0
ингерман
13 Марта 2021, 20:17

ай бенз по сравнению со многими - топчег.. )))

3
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 20:16

Думал будет такой заголовок "Соперник Аталанты-без Миранчука лишь в компенсированное время переиграл аутсайдера"

1
Underdog
13 Марта 2021, 20:25

А можно ещё так-" почти дышащая в спину Валенсия с Черышевым мотивировала Реал на победу"

0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 21:06

почти дышащая в спину Валенсия с Черышевым мотивировала соперника Аталанты-без миранчука на победу"

0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 20:14

Однако опять отскок. И с кем играли? С грозной и мощной Эльче))) Бензема не смотря на забитые 2 мяча всеравно дно!!!
Желаю Аталанте-без миранчука забить в начале игры 2 мяча, посмотрю как Реал будет отыгратся.

1
Скрипский Евгений
13 Марта 2021, 20:13

Боюсь аутсайдером в этом матче были хозяева

4
Element-22
13 Марта 2021, 20:13

даже в Испании, оказываеца, есть автобусы)..
давайте, похейтьте Каримку)) как не включу матч Реала, когда он здоров, мужик грызёт поле, цепляется за каждый мяч, забивает рабочие мячи... сказка, а не форвард! вам бы - сливкам - Марсьяля купить шоле)

0
Underdog
13 Марта 2021, 20:30

Та там целый автобусный парк)))

1
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 20:17

желаю , что бы МЮ купил его летом)) забивает рабочие мячи...мля ...а кому он забивает? С каким соперником мучаются и отскакивают? И сколько моментов и мячей он за игру теряет, это не в счет?

2
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 20:19

Однако, уверяю, что по сравнению с Марсиалем - он очень крут)

1
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 20:20

Не спорю, но и Реал не Эльче какой то, что бы всяких марсялей покупать, хоть и есть такие в Реале (ато и хуже) в роже винисиуса

1
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 20:30

Винисиус и Дембеле - пара топов мечты) оле-оле-оле!))

2
Misha_diablo_football
13 Марта 2021, 20:12

Оказывается из бревна может получится палочка-выручалочка, Реал снова в борьбе за чемпионство...

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