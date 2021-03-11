Рамос был бы рад видеть Месси в «Реале»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в четверг провёл пресс-конференцию, на которой помимо своего будущего ответил и на другие вопросы.

В частности ветеран заявил, что был бы рад переходу в мадридский клуб легенды «Барселоны» Лионеля Месси: «100%, ни малейших сомнений! Я даже пригласил бы его в свой дом, чтобы максимально помочь».

- Кого бы я подписал в свою команду, Мбаппе или Холанна? Обоих. Но если бы мне пришлось выбирать кого-то одного, пожалуй, остановлю выбор на Холанне, потому что его легче заполучить. С Мбаппе будет гораздо сложнее из-за современных экономических проблем, - заявил Рамос.