​«Реал» вырвал победу в добавленное время впервые с 2016 года

В субботу вечером «Реал» первым пропустил от скромного «Эльче», но смог сначала сравнять счёт, а затем и вырвать победу в компенсированное время. Оба гола мадридской команды на свой счёт записал нападающий Карим Бензема.

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, «Реал» смог вырвать победу в игре чемпионата в добавленное ко второму тайму время впервые с декабря 2016 года. Тогда «сливочные» обыграли «Депортиво» с результатом 3:2, а автором победного гола под занавес поединка стал Серхио Рамос.

«Реал» поднялся на второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, но «Барселона» свой матч тура проведёт только в понедельник.