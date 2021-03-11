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Рамос выступил с обращением по поводу вопросов о своём будущем

11 Марта 2021, 20:48,

Капитан «Реала» Серхио Рамос призвал болельщиков и СМИ воздержаться от спекуляций по поводу его будущего.

- Много неопределенности генерируется информацией касаемо моего будущего, но я могу сказать только то, что нет ничего нового в этом вопросе. Что касается продления контракта, у меня нет никаких новостей и комментариев, - приводит слова Рамоса Goal Espana.

Серхио Рамос - воспитанник «Севильи», в «Реале» играет с 2005 года. По словам футболиста, если не будет серьезных травм, он готов выступать на высоком уровне еще около пяти лет. В текущем сезоне Рамос забил три гола в 18 матчах. В конце сезона 34-летний игрок станет свободным агентом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Марта 2021, 20:56

Хорошо быть свободным... Можно даже в стенке подпрыгивать... И тебе ничего не будет...Даже свиньей тебя не назовут... Хе-хе...

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