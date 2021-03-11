Рамос выступил с обращением по поводу вопросов о своём будущем

Капитан «Реала» Серхио Рамос призвал болельщиков и СМИ воздержаться от спекуляций по поводу его будущего.

- Много неопределенности генерируется информацией касаемо моего будущего, но я могу сказать только то, что нет ничего нового в этом вопросе. Что касается продления контракта, у меня нет никаких новостей и комментариев, - приводит слова Рамоса Goal Espana.

Серхио Рамос - воспитанник «Севильи», в «Реале» играет с 2005 года. По словам футболиста, если не будет серьезных травм, он готов выступать на высоком уровне еще около пяти лет. В текущем сезоне Рамос забил три гола в 18 матчах. В конце сезона 34-летний игрок станет свободным агентом.