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​Рамос – судье: «Пенальти, *****!»

14 Марта 2021, 00:19,

В субботу вечером «Реал» обыграл «Эльче» с результатом 2:1 благодаря дублю в исполнении Карим Бензема.

Если бы «Реал» не победил, то момент с возможным нарушением правил против Серхио Рамоса в штрафной площадке мог бы оказаться широко обсуждаемым. Рефери в той ситуации пенальти не усмотрел. Между тем, на страницах Marca приводятся слова Рамоса в адрес рефери в той ситуации. Высказывания капитана «сливочных» уловили микрофоны COPE.

«Пенальти, ***** [блин]! Посмотри, это чёткий пенальти. Он чудом не сломал мою руку. Прошу, пожалуйста, посмотри, там чёткий пенальти», - сказал Рамос.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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sam_elt1
14 Марта 2021, 01:00

кстати, там был пенальти.

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