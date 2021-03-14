​Рамос – судье: «Пенальти, *****!»

В субботу вечером «Реал» обыграл «Эльче» с результатом 2:1 благодаря дублю в исполнении Карим Бензема.

Если бы «Реал» не победил, то момент с возможным нарушением правил против Серхио Рамоса в штрафной площадке мог бы оказаться широко обсуждаемым. Рефери в той ситуации пенальти не усмотрел. Между тем, на страницах Marca приводятся слова Рамоса в адрес рефери в той ситуации. Высказывания капитана «сливочных» уловили микрофоны COPE.

«Пенальти, ***** [блин]! Посмотри, это чёткий пенальти. Он чудом не сломал мою руку. Прошу, пожалуйста, посмотри, там чёткий пенальти», - сказал Рамос.