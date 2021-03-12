Ван дер Ваарт ушёл из «Реала» из-за Озила

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12 Марта 2021, 23:55,
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Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт пролил свет на причины ухода из «королевского клуба» в «Тоттенхэм».
- Моуринью - восхитительный тренер, мы с ним сотрудничали всего два сезона в «Реале», - заявил голландец talkSPORT. - Он честный парень. И я считаю, что каждый, кто с ним работал, может сказать о нем только хорошее. Он защищает своих подопечных, а это много значит. Однажды он мне сказал: «Рафа, я собираюсь купить Озила, поэтому считаю, что тебе лучше покинуть клуб. Если останешься, не проблема, но ты слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Попытайся проявить себя еще где-то. Я ушел в «шпоры».
Примечательно, что Жозе Моуринью сейчас работает именно в «Тоттенхэме».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Жозе Моуринью, Рафаэль Ван Дер Ваарт
Ну вообще то и до этого днаря Озила его не давали играть, не Мавришка, не Пелегрини. Издевались над ним как могли, то в опорники ставили, то на флаг . И как он должен был себя проявить вечно сидя на лавке или играя считанные минуты не на своей позиции? Не говорю уже о том, что до него и Снейдер уже был в Реале. ВДВшник был очень талантливым игроком, но жаль свою команду так и не нашел.