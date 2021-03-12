Ван дер Ваарт ушёл из «Реала» из-за Озила

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт пролил свет на причины ухода из «королевского клуба» в «Тоттенхэм».

- Моуринью - восхитительный тренер, мы с ним сотрудничали всего два сезона в «Реале», - заявил голландец talkSPORT. - Он честный парень. И я считаю, что каждый, кто с ним работал, может сказать о нем только хорошее. Он защищает своих подопечных, а это много значит. Однажды он мне сказал: «Рафа, я собираюсь купить Озила, поэтому считаю, что тебе лучше покинуть клуб. Если останешься, не проблема, но ты слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Попытайся проявить себя еще где-то. Я ушел в «шпоры».

Примечательно, что Жозе Моуринью сейчас работает именно в «Тоттенхэме».