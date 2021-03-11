​Рамос и Азар тренируются в общей группе

Серхио Рамос и Эден Азар тренируются в общей группе «Реала». Это видно на видео с занятия, опубликованного клубным телевидением мадридцев. Как отмечает Mundo Deportivo, Рамос и Азар занимаются в общей группе «сливочных» второй день подряд.

Пока непонятно, смогут ли Рамос и Азар сыграть в субботнем матче чемпионата Испании против «Эльче». При этом оба футболиста должны быть доступны к ответному поединку Лиги чемпионов против «Аталанты», который пройдёт на следующей неделе.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.