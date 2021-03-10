Ривалдо: «Серхио Рамос был бы хорошим усилением «Барселоны»

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо предложил руководству каталонского клуба обратить внимание на ситуацию с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который в конце сезона может стать свободным агентом.

- Футболист должен быть профессионалом, и если получаешь хорошее предложение, его нужно рассмотреть, - заявил Ривалдо Betfair. - Конечно, Серхио Рамос был бы хорошим усилением «Барселоны».

А вот что касается другого потенциально свободного агента форварда Лионеля Месси, Ривалдо советует «ПСЖ» не торопиться: «На месте Почеттино я бы сказал владельцу «ПСЖ», что лучше оставить сегодняшних игроков, чем вкладываться в Месси. Но футбол - это также и бизнес».