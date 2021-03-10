Ривалдо: «Серхио Рамос был бы хорошим усилением «Барселоны»

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10 Марта 2021, 00:46,
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Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо предложил руководству каталонского клуба обратить внимание на ситуацию с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который в конце сезона может стать свободным агентом.
- Футболист должен быть профессионалом, и если получаешь хорошее предложение, его нужно рассмотреть, - заявил Ривалдо Betfair. - Конечно, Серхио Рамос был бы хорошим усилением «Барселоны».
А вот что касается другого потенциально свободного агента форварда Лионеля Месси, Ривалдо советует «ПСЖ» не торопиться: «На месте Почеттино я бы сказал владельцу «ПСЖ», что лучше оставить сегодняшних игроков, чем вкладываться в Месси. Но футбол - это также и бизнес».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Серхио Рамос, Ривалдо