​Зидан подтвердил, что Рамос и Азар сыграют в субботу

Защитник Серхио Рамос и вингер Эдер Азар восстановились от травм и смогут выйти на поле в субботнем матче испанского чемпионата против «Эльче». Информацию подтвердил главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

«Да, Рамос и Зидан в строю, и мы очень довольны. Наша идея состоит в том, чтобы они оба получили игровое время», - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Напомним, Серхио Рамос не выходил на футбольное поле два месяца. Капитан «Реала» смог восстановиться раньше срока – ранее предполагалось, что Рамос сможет сыграть только в апреле. Что касается Эдена Азара, то он не играл с конца января.