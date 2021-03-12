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​Зидан подтвердил, что Рамос и Азар сыграют в субботу

12 Марта 2021, 17:05,

Защитник Серхио Рамос и вингер Эдер Азар восстановились от травм и смогут выйти на поле в субботнем матче испанского чемпионата против «Эльче». Информацию подтвердил главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

«Да, Рамос и Зидан в строю, и мы очень довольны. Наша идея состоит в том, чтобы они оба получили игровое время», - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Напомним, Серхио Рамос не выходил на футбольное поле два месяца. Капитан «Реала» смог восстановиться раньше срока – ранее предполагалось, что Рамос сможет сыграть только в апреле. Что касается Эдена Азара, то он не играл с конца января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Серхио Рамос
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