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Чемпионат Италии. Серия А

Габбия — о поражении от «Монцы»: «Мы разочарованы»

19 Февраля 2024 • 10:47 Комментировать
Монца
4:2
Милан

Защитник «Милана» Маттео Габбия высказался о поражении в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:4).

Напомним, два решающих мяча «россонери» пропустили в самой концовке встречи, по ходу которой им удалось отыграться со счёта 0:2.

«Когда приходит поражение, оно ранит. Мы должны постараться оставить этот негативный вечер здесь и вернуться на базу, чтобы работать и сосредоточиться на нашем будущем», — цитирует футболиста Milan News.

После 25 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 52 очка. От лидирующего «Интера» «красно-чёрные» отстают на 11 баллов, при этом проведя на одну игру больше.

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