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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Монцы»

19 Февраля 2024 • 01:46 Комментировать
Монца
4:2
Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал неудачу своей команды во встрече с «Монцей» (2:4).

«Россонери» пропустили два безответных мяча к перерыву, а в начале второго тайма ещё и остались в меньшинстве из-за удаления Луки Йовича. Несмотря на все трудности, «Милан» всё же отыгрался, однако «Монца» дожала гостей в концовке, забив ещё дважды.

«Мы испортили матч своими ошибками. Неправильно говорить о хороших стартовых 30 минутах, когда заканчиваешь игру с четырьмя пропущенными голами, но именно так оно и было.

Разумеется, удаление усложнило ситуацию, но после того, как счёт стал 2:2, мы должны были действовать спокойнее, увереннее защищаться, но в тот момент команда почувствовала себя уверенно и захотела пойти вперёд за победой», – сказал в интервью DAZN Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
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