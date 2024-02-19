Пиоли высказался о поражении «Милана» от «Монцы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал неудачу своей команды во встрече с «Монцей» (2:4).

«Россонери» пропустили два безответных мяча к перерыву, а в начале второго тайма ещё и остались в меньшинстве из-за удаления Луки Йовича. Несмотря на все трудности, «Милан» всё же отыгрался, однако «Монца» дожала гостей в концовке, забив ещё дважды.

«Мы испортили матч своими ошибками. Неправильно говорить о хороших стартовых 30 минутах, когда заканчиваешь игру с четырьмя пропущенными голами, но именно так оно и было.

Разумеется, удаление усложнило ситуацию, но после того, как счёт стал 2:2, мы должны были действовать спокойнее, увереннее защищаться, но в тот момент команда почувствовала себя уверенно и захотела пойти вперёд за победой», – сказал в интервью DAZN Пиоли.