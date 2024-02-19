Пиоли рассказал о целях «Милана» в Серии А на остаток сезона

«Милан» проиграл «Монце» и упустил возможность обойти «Ювентус».

Туринцы не смогли победить уже в четвёртом матче кряду, и «Милан» мог сместить их со второй строчки, но не воспользовался шансом, уступив «Монце» (2:4). На счету «россонери» сейчас 52 очка, у «Ювентуса» – 54. Лидирующий «Интер» набрал 63 балла.

«Станет ли Лига Европы нашим приоритетом? Серия А по-прежнему важна, мы должны сохранять предельную мотивацию в обоих турнирах. Наша длительная серия без поражений в лиге закончилась, но нам есть за что бороться – мы ещё не гарантировали себе третье место, однако и до второй позиции теперь недалеко. Мы должны постараться набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», – цитирует Football Italia Пиоли.