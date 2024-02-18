​«Милан» объявил состав на игру с «Монцей»

В воскресенье вечером «Милан» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Монцы». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Флоренци, Тиав, Габбия, Тео Эрнандес, Адли, Беннасер, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Окафор, Йович.

Матч между «Монцей» и «Миланом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Монцей» «Милан» обойдёт «Ювентус» и выйдет на второе место в таблице Серии А.