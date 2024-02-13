«Барселона» летом хочет подписать суперзвезду, главная цель – игрок «Милана»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ближайшим летом хочет пригласить в команду суперзвезду. Об этом сообщает издание Sport.

По информации от источника, «сине-гранатовые» определили в качестве приоритетной цели нападающего Рафаэля Леау из итальянского «Милана». «Барселона» верит, что сможет сделать «россонери» привлекательное предложение. Сам Леау летом хотел бы перебраться в Английскую премьер-лигу или чемпионат Испании.

Напомним, Рафаэл в контракте с «Миланом» сумму отступных, которая составляет 130 миллионов евро. В этом розыгрыше итальянской Серии А 24-летний португалец отметился 3 голами и 7 результативными передачами.