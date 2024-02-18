Владелец «Милана» рассказал, какую сумму клуб готов потратить в летнее трансферное окно

Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал, какую сумму будет готов потратить итальянский клуб в летнее трансферное окно.

«Я хочу выиграть с этим клубом много трофеев. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным в Европе. Мы вложим 50-100 миллионов евро в летнее трансферное окно», — цитирует Кардинале журналист Николо Скира.

После 24 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. От лидирующего «Интера» «россонери» сейчас отстают на 11 баллов.

Свой следующий матч «Милан» проведёт уже сегодня, 18 февраля, в гостях против «Монцы». Начало этой игры запланировано на 22:45 по московскому времени.