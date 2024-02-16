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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предложил новый контракт Меньяну, стороны не могут договориться по зарплате

16 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
Монца
...
Милан
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18.02 22:45

Итальянский «Милан» принял решение продлить соглашение с французским голкипером Майком Меньяном.

«Россонери» предлагают игроку 5 млн евро в год, также положены различные бонусы. В свою очередь, голкипер требует зарплату в размере 8 млн. Обсуждение условий продолжается, передает издание Calciomercato.

В то же время в подписании игрока заинтересованы английский «Челси» и немецкая «Бавария». Его примерная трансферная стоимость составляет 100 млн евро.

Футболист перебрался в миланский клуб из «Лилля» в июле 2021 года за компенсацию в размере 15,4 млн евро.


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