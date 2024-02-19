«Милан» в меньшинстве отыграл два гола у «Монцы», но потерял всё на 90-й минуте

В 25-м туре чемпионата Италии «Монца» играла против принципиального соперника и дала бой «Милану». Милан Джурич создал первый опасный момент, после подачи справа он головой направил мяч в штангу. Малик Тиав на 45-й минуте опасно сыграл против Дани Моты - пенальти. Маттео Пессина пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал. Еще атака, Мота раскачал оппонента и поразил дальнюю (правую) часть ворот - 2:0. В начале второго тайма Лука Йович умышленно отмахнулся от соперника - удаление. Кристиан Пулишич головой продлил полет мяча после подачи с правого фланга, и у линии вратарской Оливье Жиру в падении отправил мяч в сетку - 2:1. На 88-й минуте Пулишич с правого угла штрафной вколотил мяч в дальний угол - 2:2, невероятно. На 90-й минуте Варрен Бондо от радиуса штрафной поразил правую девятку - 3:2. Лоренцо Коломбо поставил точку, забив четвертый.

«Монца» вышла на чистое 11-е место, а соперник не смог потеснить «Ювентус» со второй позиции.