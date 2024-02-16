«Арсенал» и два гранда Серии А поспорят за Зиркзее летом

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее интересен европейским топ-клубам.

Слухи связывали нидерландца с уходом ещё в зимнее трансферное окно, однако тот остался в своей команде. По информации журналиста Даниэле Лонго, летом за нападающего развернётся борьба среди грандов ведущих европейских лиг: 22-летний игрок очень нравится лондонскому «Арсеналу», также в его подписании заинтересованы итальянские «Милан» и «Наполи». Стоимость потенциального трансфера может составить порядка 50 млн евро.

Джошуа Зиркзее стал автором девяти забитых мячей и шести результативных передач, проведя 26 матчей за «Болонью» в текущем сезоне.