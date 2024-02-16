Леау – о шансах «Милана» на скудетто: «Это сложно, но не невозможно»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Италии. Напомним, «россонери» сейчас занимают третью строчку в Серии А, отставая от лидирующего миланского «Интера» на 8 очков. Это при том, что у «нерадзурри» есть в активе матч в запасе.

«До конца чемпионата осталось ещё много матчей. Думаю, победить в Серии А будет сложно, но это не невозможно. Мы являемся сильной командой», – цитирует Леау журналист Николо Скира.

Леау в этом розыгрыше чемпионата Италии записал на свой актив три гола и семь результативных передач. Ранее ходили слухи, что летом португалец может перебраться во французский «ПСЖ».