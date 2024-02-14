Клуб Серии А связался с Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может возглавить «Наполи».

Если верить распространённым в Италии слухам, руководство «россонери» подумывает о смене наставника по окончании сезона. Как сообщает MilanReports, ссылаясь на бывшего футболиста «Наполи» Эмануэле Калайо, президент «адзурри» Аурелио де Лаурентис уже связался с Пиоли: «Я слышал, что де Лаурентис связывался с Пиоли, и теперь нам предстоит понять, идёт ли речь о чём-то конкретном. «Наполи» вполне может нацелиться на такого опытного тренера, как Стефано, но может сделать ставку на долгосрочный проект во главе с молодым специалистом», – поведал экс-форвард.

Заменить Стефано Пиоли в «Милане» может Антонио Конте, ныне не имеющий работы.