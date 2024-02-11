Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон входит в сферу интересов двух английских клубов. По информации от Calciomercato, «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» рассматривают возможность приобрести исландца ближайшим летом.

Отметим, что 26-летний футболист проводит третий сезон в составе «Дженоа». В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А исландец отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

«Трансфермаркт» оценивает Гудмундссона в 16 миллионов евро компенсации. Альберт может сыграть не только в центре нападения, а и на обоих флангах атаки.

Ранее исландец выступал в Нидерландах за ПСВ Эйндховен.