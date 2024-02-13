Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Наполи» Маццарри: «Куда бы не пошёл Кварацхелия, его везде ждут три защитника»

13 Февраля 2024 • 11:39 Комментировать
Наполи
...
Дженоа
17.02 17:00

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о роли нападающего Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Специалист посетовал на то, что грузинскому футболисту зачастую не хватает помощи от партнёров по команде.

«Он пытается искать другие позиции, но куда бы он не пошёл, его везде ждут три защитника. Ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — цитирует Маццарри Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Отметим, что после 23 проведённых матчей в чемпионате Италии команда из Неаполя, являющаяся действующим победителем турнира, занимает лишь девятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Хвича Кварацхелия ещё теги

Новости по матчу

11 Февраля
14:09
Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:45 · Италия. Серия А
Буффон: «Если бы я мог перенести состав «ПСЖ» в «Ювентус», мы бы выиграли Лигу чемпионов 4 раза подряд» 1
11:39 · Италия. Серия А
Тренер «Наполи» Маццарри: «Куда бы не пошёл Кварацхелия, его везде ждут три защитника»
11:26 · Италия. Серия А
«Барселона» летом хочет подписать суперзвезду, главная цель – игрок «Милана»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето 2 слухи
08:45 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с полузащитником «Наполи» 1
08:40 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» раскрыли главную цель команды
08:24 · Италия. Серия А
Из «Ювентуса» может уйти защитник
06:30 · Италия. Серия А
​Слимани предупреждает «Милан»: «Беннасер может уйти»
06:24 · Италия. Серия А
Сакки: «Со Скудетто ещё ничего не решено»
06:08 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт: «Благодаря Сарри я стал сильнее в «Ювентусе»
05:17 · Италия. Серия А
Ассамблея Серии А заблокировала предложение сократить высшую лигу до 18 команд
05:12 · Италия. Серия А
​Буффон: «Если бы пришлось сейчас - я снова отправился бы в Серию Б с «Ювентусом»
04:51 · Италия. Серия А
Камбьясо: «Никто не ожидал такой результат»
04:46 · Италия. Серия А
Маццарри грозит увольнение - уже известны возможные преёмники 1
03:42 · Италия. Серия А
​Буффон: «Конте стал для «Ювентуса» электрошокером» 1
Все новости
Рекомендуем