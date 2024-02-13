Тренер «Наполи» Маццарри: «Куда бы не пошёл Кварацхелия, его везде ждут три защитника»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался о роли нападающего Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Специалист посетовал на то, что грузинскому футболисту зачастую не хватает помощи от партнёров по команде.

«Он пытается искать другие позиции, но куда бы он не пошёл, его везде ждут три защитника. Ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — цитирует Маццарри Football Italia.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 30 матчей, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Отметим, что после 23 проведённых матчей в чемпионате Италии команда из Неаполя, являющаяся действующим победителем турнира, занимает лишь девятое место.