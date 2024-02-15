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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» обеспокоен формой Осимхена перед матчем с «Барселоной»

15 Февраля 2024 • 15:09 Комментировать
Наполи
...
Дженоа
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17.02 17:00

Тренерский штаб «Наполи» обеспокоен плохой формой и усталостью нападающего Виктора Осимхена, который недавно вернулся в расположение клуба после выступлений на Кубке Африки.

По информации от издания Sport, нигерийский форвард может пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Тренерский штаб «Наполи» считает, что Осимхен пока недостаточно готов для участия в столь ответственном матче.

Напомним, у Виктора в контракте прописаны отступные в размере 130 миллионов евро. Ближайшим летом Осимхен может отправиться в Английскую премьер-лигу, где футболиста хотят подписать «Челси» и «Арсенал».

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Барселона Наполи Виктор Осимхен ещё теги

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