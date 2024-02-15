«Наполи» обеспокоен формой Осимхена перед матчем с «Барселоной»

Тренерский штаб «Наполи» обеспокоен плохой формой и усталостью нападающего Виктора Осимхена, который недавно вернулся в расположение клуба после выступлений на Кубке Африки.

По информации от издания Sport, нигерийский форвард может пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Тренерский штаб «Наполи» считает, что Осимхен пока недостаточно готов для участия в столь ответственном матче.

Напомним, у Виктора в контракте прописаны отступные в размере 130 миллионов евро. Ближайшим летом Осимхен может отправиться в Английскую премьер-лигу, где футболиста хотят подписать «Челси» и «Арсенал».