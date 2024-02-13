Вратарь «Наполи» Мерет интересен «Роме»

«Рома» проявляет интерес к вратарю «Наполи» Алексу Мерету, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководство римского клуба сомневается в целесообразности продления контракта с нынешнем вратарём команды Руем Патрисиу. Также отмечается, что в контракте Мерета с «Наполи» есть пункт об автоматическом продлении соглашения, если голкипер примет участие в 70% матчей своей команды. К сегодняшнему дню 26-летний итальянец провёл 68% игр.

В текущем сезоне Мерет провёл за «Наполи» 22 матча, пропустил 28 голов и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 15 миллионов евро.