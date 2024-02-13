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Элмас: «Выигрывать с «Наполи» становилось всё сложнее»

13 Февраля 2024 • 14:13 Комментировать
Наполи
...
Дженоа
17.02 17:00

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эльиф Элмас, ранее выступавший за «Наполи», объяснил своё решение покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

По словам 24-летнего македонца, с «Наполи» стало сложнее побеждать.

«Я был в сильной команде-победительнице, которая много работает с молодёжью и смотрит в будущее. Но выигрывать с «Наполи» становилось всё сложнее», — цитирует Элмаса сайт журналист Альфредо Педуллы.

Напомним, Элмас выступал за «Наполи» в период с 2019 по 2024 год. В общей сложности в составе неаполитанской команды полузащитник провёл 189 матчей, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

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