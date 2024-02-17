«Наполи» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Дженоа»

Перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» «Наполи» играл с практически соседями по таблице Серии А, «Дженоа». Лучшая команда прошлого сезона чемпионата Италии нанесла полтора десятка ударов по воротам, но едва не проиграла. Что касается реально опасных моментов, их попросту не было в первом тайме. А вот сразу после перерыва был открыт счет. Мортен Френдруп сориентировался в штрафной после отскока и поразил цель - 0:1. Соперник ответил двумя ударами головой от Натана, также «со второго этажа» бил Андре-Франк Замбо-Ангисса и тоже не попал. И все же на 90-й минуте «Наполи» забил, Сириль Нгонж завершил комбинацию.

Чемпионы делят девятое место, соперник - 11-е.