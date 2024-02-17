«Наполи» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Дженоа»

Перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» «Наполи» играл с практически соседями по таблице Серии А, «Дженоа». Лучшая команда прошлого сезона чемпионата Италии нанесла полтора десятка ударов по воротам, но едва не проиграла. Что касается реально опасных моментов, их попросту не было в первом тайме. А вот сразу после перерыва был открыт счет. Мортен Френдруп сориентировался в штрафной после отскока и поразил цель - 0:1. Соперник ответил двумя ударами головой от Натана, также «со второго этажа» бил Андре-Франк Замбо-Ангисса и тоже не попал. И все же на 90-й минуте «Наполи» забил, Сириль Нгонж завершил комбинацию.
Чемпионы делят девятое место, соперник - 11-е.
Протокол игры
|47'Френдруп Мортен (0:1)
|(1:1) Нгонж Сириль90'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 54'Ррахмани Амир•Эстигор Лео 26'46' (Натан (46') •Маццокки Паскуале65' (Оливера Матиас (65') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Траоре Хамед60' (Линдстрём Йеспер (60') •Политано Маттео60' (Нгонж Сириль (60') •Симеоне Джованни75' (Распадори Джакомо (75') •Кварацхелия Хвича 42'
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Бани Маттиа•Васкес Хоан• 50'Сабелли Стефано90' (Читтадини Джорджо (90') •Мессиас Жуниор75' (Экубан Калеб (75') •Бадель Милан90' (Стротман Кевин (90') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон•Ретеги Матео75' (Малиновский Руслан (75') •Гудмундссон Альберт83' (Оливейра Витор (83')
17 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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