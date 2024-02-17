Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Дженоа»

17 Февраля 2024 • 19:01 Комментировать
Наполи
1:1
Дженоа

Перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» «Наполи» играл с практически соседями по таблице Серии А, «Дженоа». Лучшая команда прошлого сезона чемпионата Италии нанесла полтора десятка ударов по воротам, но едва не проиграла. Что касается реально опасных моментов, их попросту не было в первом тайме. А вот сразу после перерыва был открыт счет. Мортен Френдруп сориентировался в штрафной после отскока и поразил цель - 0:1. Соперник ответил двумя ударами головой от Натана, также «со второго этажа» бил Андре-Франк Замбо-Ангисса и тоже не попал. И все же на 90-й минуте «Наполи» забил, Сириль Нгонж завершил комбинацию.

Чемпионы делят девятое место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Наполи1:1Дженоа
  47'Френдруп Мортен (0:1)
(1:1) Нгонж Сириль90'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  54'Ррахмани АмирЭстигор Лео  26' 46' (Натан ( 46') Маццокки Паскуале 65' (Оливера Матиас ( 65') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславТраоре Хамед 60' (Линдстрём Йеспер ( 60') Политано Маттео 60' (Нгонж Сириль ( 60') Симеоне Джованни 75' (Распадори Джакомо ( 75') Кварацхелия Хвича  42'
Запасные: Руй МариуЗелиньски ПётрГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаДендонкер ЛеандерКаюсте Йенс
Мартинес ХосепДе Винтер КониБани МаттиаВаскес Хоан  50'Сабелли Стефано 90' (Читтадини Джорджо ( 90') Мессиас Жуниор 75' (Экубан Калеб ( 75') Бадель Милан 90' (Стротман Кевин ( 90') Френдруп МортенКариколь АаронРетеги Матео 75' (Малиновский Руслан ( 75') Гудмундссон Альберт 83' (Оливейра Витор ( 83')
Запасные: Леали НиколаФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоТорсби МортенБохинен ЭмильАнкей ДэвидСпенс Джед
17 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Наполи

Новости по матчу

Сегодня, 17 Февраля
12:00
«Челси» боится проиграть гонку за Осимхеном «ПСЖ», лондонцы переключились на других форвардов
16 Февраля
23:56
«Арсенал» и два гранда Серии А поспорят за Зиркзее летом
19:38
Интересный прогноз и ставка на матч Наполи – Дженоа чемпионата Италии – 17 февраля 2024
15 Февраля
15:09
«Наполи» обеспокоен формой Осимхена перед матчем с «Барселоной»
14 Февраля
23:53
Клуб Серии А связался с Пиоли
13:59
«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ
13 Февраля
14:53
Вратарь «Наполи» Мерет интересен «Роме»
14:13
Элмас: «Выигрывать с «Наполи» становилось всё сложнее»
11:39
Тренер «Наполи» Маццарри: «Куда бы не пошёл Кварацхелия, его везде ждут три защитника»
11 Февраля
14:09
Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» и Араухо пришли к важному решению Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Дженоа Дженоа
1
1
1.61 3.80 5.40
Видео
37 мин
Верона Верона
Ювентус Ювентус
1
1
5.40 3.65 1.63
Видео
17.02.24 в 22:45
Аталанта Аталанта
Сассуоло Сассуоло
1.40 4.90 6.60
Видео
18.02.24 в 14:30
Лацио Лацио
Болонья Болонья
1.99 3.20 3.90
Видео
18.02.24 в 17:00
Эмполи Эмполи
Фиорентина Фиорентина
3.60 3.45 2.00
Видео
18.02.24 в 17:00
Удинезе Удинезе
Кальяри Кальяри
2.23 3.35 3.10
Видео
18.02.24 в 20:00
Фрозиноне Фрозиноне
Рома Рома
3.80 3.50 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
19:30 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:14 · Италия. Серия А
​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»
19:01 · Италия. Серия А
«Наполи» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Дженоа»
16:58 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито начал работу по продлению контракта с двумя игроками
16:58 · Италия. Серия А
​«Милан» готов продать Леау – названо условие
16:41 · Италия. Серия А
Дзанетти трогательно вспомнил об Адриано, выступавшем за «Интер» 1
16:22 · Италия. Серия Б
​Фабрегас объяснил, зачем в «Комо» используют строительные леса
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» боится проиграть гонку за Осимхеном «ПСЖ», лондонцы переключились на других форвардов
10:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил судьбу Погба
06:53 · Англия. Премьер-лига
​Англичане уверены - летом Леау покинет «Милан»
04:08 · Италия. Серия А
​Де Врей: «Победа повышает уверенность в успехе против «Атлетико»
03:26 · Италия. Серия А
Ди Ливио: «Если Симоне Индзаги упустил Скудетто, то ему лучше уйти» 1
02:59 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Горжусь, что забил 125 голов за «Интер»
02:56 · Италия. Серия А
Де Врей: «Это сильнейший «Интер» за всё время, что я здесь играю»
02:39 · Италия. Серия А
​Хави рассказал, как отклонил предложение «Милана»
Все новости
Рекомендуем